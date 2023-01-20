تفاصيل إجراء عملية قيصرية خطيرة لسيدة تزن 225 كجم بغزة

نجح طاقم طبي في مستشفى ناصر الطبي بخانيونس في إجراء عملية توليد قيصرية لسيدة تزن نحو 225 كيلو جرام، في عملية تعد من العمليات الخطرة.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم إن د. وليد ابوحطب استشاري نساء وتوليد أجرى عملية قيصرية لمريضة ثلاثينية حامل في منتصف الشهر الثامن.

وأضافت أن المريضة جاءت إلى المستشفى و هي تعاني من السمنة المفرطة وهو ما سبب بأعراض غير مرغوبة في الفترة الأخيرة من الحمل كضيق في التنفس و صعوبة في الحركة و النوم ، إضافة إلى ضعف في عضلة القلب.

وفي التفاصيل أوضح الدكتور أبو حطب أن المريضة أُدخلت إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة قيصرية بمشاركة طاقم كبير من الأطباء والتمريض يشمل رؤساء أقسام الولادة والتخدير والعناية المركزة نظرا لصعوبة تخدير و تنويم الحالة بسبب السمنة المفرطة و هو ما كان تحدي حقيقي في التعامل بمهنية فائقة في عملية التخدير.

و أشار ابو حطب إلى أن العملية كللت بالنجاح بفضل الله ومن ثم بمجهودات الكادر الطبي الكبير المشارك في العملية ، مؤكدا أن المريضة الآن بصحة جيدة هي و مولودتها وتتماثل للشفاء.

وتوجه أبو حطب بالشكر لكافة الكوادر المشاركة في إنجاح هذه العملية و الحفاظ على حياة الأم و طفلتها ، متمنيا الصحة و السلامة لكافة المرضى .