الطالب ريحان: قرار الفصل انتهاك للحق التعليمي وقمع للحريات

أكد الطالب في جامعة النجاح الوطنية عز الدين ريحان أن قرار إدارة جامعة النجاح بفصله مع عدد من طلبة الكتلة الإسلامية، وإنذار عدد آخر بسبب نشاطهم الطلابي داخل الجامعة هو انتهاك للحق التعليمي.

واعتبر ريحان أن فصل الطالب من الجامعة حرمان له من حقه في التعليم الذي كفله القانون الفلسطيني، وانتهاك لدستور الجامعة وقوانينها التي تكفل للطلاب ممارسة نشاطهم اللامنهجي.

وشدد على أن هذا القرار قمع للحريات وتضييق على طلاب الجامعة في ممارسة حقهم، ويسيء لسمعة الجامعة على صعيد المجتمع المحلي والدولي.



وطالب ريحان الكتل الطلابية والمجتمع المحلي والعاملين في الجامعة بالوقوف معهم ونصرتهم في قضيتهم العادلة، ورد الانتهاك عنهم الذي هو انتهاك لكل الطلبة.

وقررت إدارة جامعة النجاح الوطنية الفصل التعسفي لعددٍ من طلبة الكتلة الإسلامية، على خلفية المسير الذي نظمته الكتلة في الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس.

ورفضت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، إقدام إدارة الجامعة على فصل عدد من الطلبة، وتوجيه إنذارات لعدد آخر، وذلك على خلفية مشاركتهم في نشاطات وطنية مشروعة.

وعبّرت الكتلة عن استهجانها للخطوة التي لا تليق بالجامعة التي كانت وستبقى محضن العمل الوطني وقلعة الحركة الطلابية الفلسطينية، وكان من بين طلبتها على مدار السنوات الطويلة شهداء وأسرى وقادة ومناضلون من كل فصائل شعبنا وقواه.

وأكدت الكتلة رفضها رفضا قاطعا تلك القرارات التي جاءت على خلفية وطنية وسياسية، داعية الجامعة ممثلة بإدارتها ومجلس أمنائها للتراجع عنها.

ولفتت الكتلة إلى أنها ستواجه نضاليًا ونقابيا هذه القرارات الظالمة، وستبذل كل ما في وسعها لوقفها وإلغائها مهما كلفنا ذلك.