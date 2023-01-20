بركة يدعو قيادة منظمة التحرير لتنفيذ اعلان الجزائر واعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال

دعا علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس القوى الوطنية وفصائل منظمة التحرير لتوحيد الصف والالتزام ببرنامج الوحدة، وتنفيذ إعلان الجزائر، والاتفاق على استراتيجية وطنية واحدة، لمواجهة حكومة نتنياهو المتطرفة، وأكد على ضرورة تفعيل المقاومة المسلحة ضد الاحتلال.

وحذر بركة العدو الصهيوني من استمرار جرائم القتل والإرهاب في الضفة الغربية المحتلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، ومن العدوان السافر على المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات اليومية لتنفيذ المخططات تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

وحث بركة بتصريح صحفي اليوم الجمعة جميع الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الى توحيد الصف الفلسطيني فورا والالتزام بتنفيذ اعلان الجزائر والاتفاق على استراتيجية فلسطينية وطنية واحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى.

وقال إننا نؤكد على ضرورة تفعيل المقاومة بكافة أشكالها في الضفة الغربية المحتلة، وتوحيد الموقف الفلسطيني.

وطالب بدور فاعل وموحد للدول العربية والإسلامية في مواجهة حكومة بن غافير نتنياهو، ووصفها بأن هذه الحكومة خطر على المنطقة.

وأكد على ضرورة وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري الغاصب وقطع كافة العلاقات مع هذا الكيان المجرم.

وشدد على أن عمليات التطبيع والتواصل مع كيان العدو الصهيوني يشجع حكومة الاحتلال على مواصلة إرهابها وعدوانها على شعبنا وارضنا ومقدساتنا .