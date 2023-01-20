ناشط مقدسي: الاحتلال يحاول فرض واقع جديد في باب العامود من خلال مسيرات المستوطنين

قال المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ، إن الاحتلال يحاول فرض واقع جديد في منطقة باب العامود من خلال مسيرات استفزازية للمستوطنين.

وأكد أن ما جرى أمس في منطقة باب العامود هو محاولة من الاحتلال لتفريغ أهلها وإبعادهم من المنطقة.

وبين أن المتطرف بن غفير يريد تحقيق انتصارات وهمية من خلال منع السفير الأردني من دخوله المسجد الأقصى، حيث دفعت شرطة الاحتلال السفير الأردني في باحاته بطريقة استفزازية.

وأضاف: "من الواضح أن حكومة الاحتلال الحالية تريد كسر انتصارات معركة سيف القدس".

واقتحم مستوطنون، مساء أمس الخميس، منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس، وأدوا رقصات "استفزازية"، ورفعوا العلم الإسرائيلي، بحماية من شرطة الاحتلال

بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن اقتحام المستوطنين ساحة باب العامود في مدينة القدس "خطوة خطيرة، ولعب بالنار".

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة: "الاحتلال يصعّد من هجماته على المقدسات الإسلامية في القدس، و نحن أمام هجمة غير مسبوقة من الاحتلال على المسجد الأقصى".

ودعا قاسم، الفلسطينيين إلى الرباط بالمسجد الأقصى للتصدي لمخططات إسرائيل.