الاحتلال يعتدي على وفد مقدسي جاء لتهنئة المحرر ماهر يونس

اعتدت شرطة الاحتلال، مساء الجمعة، على أكثر من 25 فلسطينيا من سكان القدس المحتلة، ممن وصلوا إلى قرية واد عارة في الداخل المحتل لتهنئة المحرر ماهر يونس بتحرره من السجون (الإسرائيلية) بعد 40 عامًا من الاعتقال.

وبحسب مصادر محلية، فإن شرطة الاحتلال احتجزت الوفد بعد أن اعتدت عليه واقتادته للتحقيق، قبل أن تسمح لسيارة اسعاف بالوصول للمكان وتقديم العلاج الميداني لأربعة منهم.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال تنتشر منذ أمس الخميس في القرية وتمنع أي محاولة للاحتفاء بتحرر المناضل يونس، وخاصة رفع العلم الفلسطيني وغيره، وتدقق في هويات المهنئين من سكان المنطقة.