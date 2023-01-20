11 لاعباً يغيبون عن قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مباراة الزمالك ضد الأهلي، في قمة الجولة الرابعة عشر، لمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في القمة الـ 125، من مسابقة الدوري المصري الممتاز، غد السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويعاني القطبين الأهلي والزمالك، من الغيابات التي قد تؤثر على أداء الفريقين في مباراة القمة غداً.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويعاني الأهلي، من العديد من الغيابات والتي سببها الإصابات، حيث يغيب عن الفريق كل من عمرو السولية، بسبب آلام السمانة، التي أبعدته عن لقاء الأمس أمام سموحة، وغاب عن مران اليوم الذي أقيم بالتتش.

كذلك هناك غيابات محتملة لـ الأهلي خلال لقاء القمة، وهم حمدي فتحي الذي تعرض لإصابة بالأمس في لقاء سموحة، وكذلك محمد عبد المنعم، الذي لم يكتمل شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

برونو سافيو و ياسر إبراهيم، مهددان بشدة للغياب عن لقاء القمة بسبب الإصابة، كذلك سيغيب أكرم توفيق، وكريم فؤاد، عن لقاء القمة، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، التي لحقت بالثنائي خلال الفترة الأخيرة، وأبعدتهما عن الملاعب.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويفتقد الأبيض لخدمات العديد من لاعبيه ويتواصل غياب محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك ويواصل المدافع الدولي برنامجه التأهيلي في قطر، بعدما سبق وخضع اللاعب لعملية جراحية في انجلترا عقب إصابته بقطع في وتر الخلفية.

وفي نفس الوقت يستمر غياب السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق في ظل عدم جاهزيته بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بقطع في أوتار منشأ العضلة الخلفية.

ولم يتم تحديد موقف الثنائي عبد الله جمعة وأحمد فتوح ظهيري نادي الزمالك، من التواجد في قائمة الأبيض لخوض اللقاء من عدمه.

موقف الزمالك في الدوري المصري قبل مباراة الأهلي

الزمالك حامل اللقب في آخر موسمين، يدخل مباراة القمة وهدفه مصالحة جماهيره في المقام الأول، بعد النتائج السلبية العديدة التي تعرض لها الفريق مؤخرًا، وآخرها الفشل في التأهل إلى نهائي كأس مصر 2021-22، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام بيراميدز في نصف النهائي.

ولم يحقق الزمالك الفوز في آخر ثلاث مباريات له في الدوري المصري، بعدما خسر أمام أسوان، ثم تعادل ضد الداخلية والاتحاد، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

موقف الأهلي في الدوري المصري قبل مباراة الزمالك

بينما الأهلي، يدخل المباراة بعدما تعثر هو الآخر في آخر مبارياته بالدوري المصري، بعدما تعادل سلبيًا أمام المصري، وفقد نقطتين ثمينتين في سعيه لاستعادة لقب الدوري المصري الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

ولم يخسر النادي الأهلي أي مباراة بعد في موسم 2022-23 من الدوري المصري، ويسعى إلى تحقيق الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، وتوسيع الفارق معه، خاصة وأن المارد الأحمر يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر الوصيف.