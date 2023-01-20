زلزال يصيب يوفينتوس بخصم 15 نقطة من رصيده بقرار قضائي

قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف المقدم من المدعى العام الإيطالي وإعادة فتح التحقيق مع نادي يوفنتوس بشأن تضخم رأس المال خلال فترات الانتقالات الماضية.

وطلب المدعى العام الإيطالي بإعادة فتح التحقيق مع يوفنتوس و8 أندية أخرى بشأن قضية تضخيم رؤوس الأموال بطريقة غير شرعية.

قبلت محكمة الاستئناف طلب المدعى العام وأعادت فتح التحقيقات ضد يوفنتوس بشأن تضخيم رأس المال بطريقة غير شرعية من غير إبرام صفقات أكثر من قيمتها.

كما قررت محكمة الاستئناف خصم 15 نقطة من نادي يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي الموسم الحالي على خلفية قبول استئناف المدعى العام وتورط يوفنتوس.

ويحق لنادي يوفنتوس الاستئناف على قرار خصم الـ15 نقطة خلال الساعات القليلة الماضية ومحاولة تقليل عدد النقاط المخصومة أو رفع العقوبة بالكامل إذا رأت المحكمة قانونية ذلك.

بالتالي فإن يوفنتوس سوف يهبط للمركز العاشر برصيد 22 نقطة بعدما كان يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد مرور 18 جولة.