رابط فحص كابونة الوكالة الأونروا الدورة الجديدة شهر 1 يناير 2023 وإضافة أبناء جدد في كرت التموين

رابط فحص كابونة الوكالة الأونروا الدورة الجديدة شهر 1 يناير 2023 ، الدورة الجديدة في قطاع غزة، عبر الرابط المخصص لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التي أعل عنها، ودعوة المواطنين للاستفسار عن الأسماء وتواريخ الاستلام.

رابط فحص كابونة الوكالة الأونروا

سيتم توفير رابط صفحة الكوبون الخاصة بالأونروا للشهر الحالي، الأول من كانون الثاني للعام الجاري 2023.

رابط فحص كابونة الوكالة الأونروا 2023

وبعد أن أعلنت وكالة الغوث الأونروا بغزة عن توفير رابط فحص كابونة الوكالة يتوجب على اللاجئين في قطاع غزة الدخول على المنصة الإلكترونية المخصصة من قبل الوكالة ومعرفة موعد وتفاصيل الدورة والاستلام.

وأعلنت الوكالة أنه ضمن جهودها المستمرة لضمان وصول المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في قطاع غزة، تنوي الأونروا زيادة أعداد المنتفعين من الكابونة بواقع 60 ألف فرد على دفعتين خلال العام الجاري 2023.

زيادة أعداد المنتفعين من الكابونة







وقد أطلقت الأونروا خدمة تقديم الطلبات الجديدة للمساعدة الغذائية إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه شخصياً إلى مكاتب الأونروا وسيتم مراجعة الطلبات لاختيار العدد المطلوب (60,000 فرد) حسب الشروط و المعايير.

جدير بالذكر، أن وكالة الغوث الأونروا تقدم المساعدة الغذائية "الكابونة" في قطاع غزة لأكثر من مليون و100 ألف شخص على مستوى قطاع غزة، بواقع أربع دورات من كل عام وتحتوي على العديد من المواد التموينية.