جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 والقنوات الناقلة ، تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير في الدوري الإنجليزي والمصري والشان وغيرها، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟

مواعيد مباريات اليوم

ستكون البداية بقمة هامة للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستقبل ليفربول المتعثر، تشيلسي المنتشي بصفقاته الجديدة، على ملعب أنفيلد.

وتقام بعدها عدد من المباريات لحساب نفس الجولة في البريميرليج أبرزها مباراة الصراع على الهبوط الحاسمة لمستقبل فريقين، وست هام وإيفرتون.

وبالانتقال إلى الدوري الإسباني، يلتقي أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد، ويلعب إشبيلية مع قادش، في حين يواصل نابولي القتال على صدارة الدوري الإيطالي عندما يلتقي مع ساليرنيتانا.

الدوري الألماني هو الآخر يعود إلى الحياة بعد سبات عميق استمر لأكثر من شهرين بعدد كبير من المباريات لعل أبرزها مباراة النجم المصري عمر مرموش مع فريق فولفسبورج أمام الوصيف فرايبورج.

أما عربيًا، فالأكيد أن لا صوت يعلو فوق صوت قمة الدوري المصري وديربي القاهرة، بين الأهلي والزمالك، تلك المباراة التي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

كما يلتقي الوحدة مع الطائي في الدوري السعودي، ويلتقي منتخب الجزائر مع موزمبيق وليبيا مع إثيوبيا في ختام مباريات المجموعة الأولى من الشان.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول × تشيلسي (14:30 مصر، 15:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

بورنموث × نونتجهام فورست (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports XTRA

ليستر سيتي × برايتون (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 3 Premium

ساوثهامبتون × أستون فيلا (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

وست هام × إيفرتون (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × ريال سوسيداد (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

إسبانيول × ريال بيتيس (17:15 مصر، 18:15 السعودية) - beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد × بلد الوليد (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1

إشبيلية × قادش (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا × نابولي (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - AD Sports HD 1

فيورنتينا × تورينو (21:45 مصر، 22:45 السعودية) - AD Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × شالكه (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 4

يونيون برلين × هوفنهايم (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 3

فولفسبورج × فرايبورج (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 7

كولن × فيردر بريمن (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 3

مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي × الزمالك (20:30 مصر، 21:30 السعودية) - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الوحدة × الطائي (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - SSC HD 1

مباريات اليوم 2023

الجزائر × موزمبيق (20:00 الجزائر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

ليبيا × إثيوبيا (20:00 الجزائر، 21:00 ليبيا) - beIN Sports HD 7

مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد

مصر × البحرين (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - OnTime Sports HD 2

صربيا × الأرجنتين (16:30 مصر، 17:30 السعودية)

المغرب × الجزائر (15:30 المغرب والجزائر، 16:30 مصر) - الرياضية المغربية

قطر × النرويج (19:00 مصر، 20:00 السعودية)

مقدونيا الشمالية × تونس (18:00 تونس، 19:00 مصر)

كرواتيا × بلجيكا (19:00 مصر، 20:00 السعودية)

هولندا × ألمانيا (21:30 مصر، 22:30 السعودية)

أمريكا × الدنمارك (21:30 مصر، 22:30 السعودية)