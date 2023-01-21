الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 21 يناير 2023

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 21 يناير 2023
سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 21 يناير 2023

الرسالة نت

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 21 يناير 2023 ، شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت 21 يناير 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء في سوريا، مطلع التعاملات الصباحية، كما شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوريا، تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار في سوريا

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق، 6475 ليرة للشراء، مقابل 6550 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 342 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 348 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 6995 ليرة للشراء، و 7081 ليرة للبيع.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276187

كلمات مفتاحية

سعر الدولار سعر الدولار في لبنان سعر الدولار اليوم سعر الدولار في لبنان اليوم سعر الدولار في سوريا اليوم الليرة السورية سعر الدولار في سوريا سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار اليوم في صيرفة سعر الدولار الأمريكي في لبنان سعر الدولار الأمريكي في لبنان اليوم سبب انخفاض الدولار أمام الليرة ارتفاع الدولار في لبنان سبب انخفاض الدولار ارتفاع الدولار الأمريكي في لبنان الليرة اللبنانية اليوم الليرة اللبنانية أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء أسعار صرف الدولار الأمريكي اسعار صرف الدولار في لبنان أسعار صرف الدولار أزمة اقتصادية الاقتصاد اللبناني ارتفاع الدولار امام الليرة اللبنانية سعر الدولار الأمريكي في سوريا سعر الدولار الأمريكي في سوريا اليوم اليوم الليرة السورية اسعار صرف الدولار في سوريا ارتفاع الدولار الأمريكي في سوريا ارتفاع الدولار في سوريا ارتفاع الدولار امام الليرة السورية الدولار الأمريكي الدولار في سوريا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.