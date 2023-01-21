الأخبار
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
إيرادات ضريبة المحروقات البلو
21 يناير 2023 . الساعة: 09:53 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276198
متعلقات
انفوجرافيك:
إيرادات ضريبة المحروقات البلو ترتفع بالربع الأول 2022
ارتفاع إيرادات ضريبة البلو.. هل تحل جزءا من أزمات السلطة المالية؟
أخبار رئيسية
استشهاد شاب برصاص مستوطن غربي رام الله
(العدل الدولية) تتسلم طلب الأمم المتحدة لتقديم رأي قانوني حول ماهية الاحتلال
الاحتلال يعتدي على وفد مقدسي جاء لتهنئة المحرر ماهر يونس
أول بؤرة استيطانية تفجر خلافات علنية في حكومة نتنياهو
أهالي جوريش يجبرون الاحتلال على إزالة البؤرة الاستيطانية من أراضيهم
المزيني: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المسجد الأقصى
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
استطلاع منظمة ADL اليهودية حول موقف الأمريكان من إسرائيل
انفوجرافيك:
ماهر يونس.. أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
انفوجرافيك:
دلالات توقيت نشر فيديو الجندي الأسير أبرا منغستو
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل