"تيك توك" تحدٍ جديد يتسبب في تسمم عدد من التلاميذ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار تحدٍ جديد رائج عبر منصة "تيك توك"، تسبب في تسمم عدد من الطلاب.

وحذرت السلطات المكسيكية من مخاطر التحدي الرائج عبر منصة "تيك توك"، والذي تسبب في تسمم طلاب تناولوا جرعات من الأدوية.

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تحدي رائج عبر تيك توك

يهدف التحدي إلى "من ينام آخراً يفوز"، في محاولة بقاء الأشخاص مستيقظين بعد تناولهم عقار "كلونازيبام"، الذي يُستخدم عادة لمعالجة نوبات الصرع أو القلق المفرط.

ومن أعراضه أنه يسبب النعاس، بحسب خبراء.

حالات الإصابة في المكسيك

أعلنت هيئة السلامة العامة المكسيكية، أن المسعفين عالجوا 5 قاصرين تعرضوا للتسمم داخل إحدى المدارس في المكسيك.

وأبلغت سلطات ولاية نويفو ليون الشمالية عن حالات مماثلة سجلت فيها، ولم يُسجل أي أعراض خطرة لأي تلميذ.

وقالت وزيرة الصحة في نويفو ليون ألما روسا "للأسف، غالبا ما تتسبب التحديات التي تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في تعريض صحة الآخرين للخطر".

لوحة طبيعية من طريق بلدة ترقوميا ومحمية وادي القف غرب #الخليل pic.twitter.com/gs29jAEng7 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 21, 2023

وانتشرت عبر تيك توك مقاطع فيديو عدة تظهر أشخاصا يصورون أنفسهم وهم يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك.

إلا أن مستخدمين آخرين نشروا مقاطع فيديو حذروا فيها من خطورة التحدي الذي سبق أن انتشر في تشيلي.

وكانت قد أعلنت الكثير من الدول عن إغلاق تطبيق "تيك توك" في بلادها لأنه يتسبب في انتشار العديد من العادات السلبية.

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