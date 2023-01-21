رابط بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك والتي تنطلق اليوم السبت الموافق 21 يناير 2023.

سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" رابط بث وموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

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مباريات الزمالك فى شهر يناير

1- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

2- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء

3- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

مباريات الأهلى فى شهر يناير

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – استاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة النصر و الهلال ضد باريس سان جيرمان، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

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التفاصيل: https://t.co/X7mrhfvBmj — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 21, 2023

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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