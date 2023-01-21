تحذير للمشجعين في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم، كشف العقيد محمود القاضي ، رئيس عمليات المجموعة الإفريقية لتأمين قمة الأهلي والزمالك ، عن البوابات المخصصة لاستقبال جماهير الناديين خلال مباراة الليلة المقررة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي ، بعد الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

وقال محمود القاضي ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "غالي في منطقتي" مع الإعلامية فرح علي ، على قناة On Sport FM: "تفتح أبواب الملعب في القاهرة من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الخامسة مساءً". ثماني ساعات مسائية. وسمح بحضور 6000 مشجع بينهم ثلاثة آلاف مشجع للأهلي وثلاثة آلاف مشجع للزمالك.

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم

ويضيف مدير تأمين قمة الأهلي والزمالك ، "أنصار الزمالك سيدخلون الاستاد عبر بوابة النصر للوصول إلى المدرجات الثالثة على اليمين ، فيما سيدخل أنصار الأهلي عبر صلاح سالم للوصول إلى المدرج الثالث في. شمال.

وتابع: "يحق للصحافيين والإعلاميين 70 مكانا ، ودخلوا من بوابة الرشدان للوصول إلى الإعلام ، فضلا عن 40 مصورا صحفيا".

رابط بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

ويضيف القاضي: "الكابينة مسموح بها تتسع لـ 100 شخص ، 25 من مجلس الزمالك ، ومثلها من مجلس الأهلي ، ومثلها من اتحاد الأندية ومثلها من اتحاد كرة القدم ، و الدعوات الخاصة غير مسموح بها.

وبخصوص التحذيرات للجماهير علق محمود القاضي: "لا توجد إجراءات استثنائية خلال القمة. التحذيرات مثل كل مباراة بالدوري ، يجب أن تكون هوية مشجع موجودة وكل ما يؤذي نفسه أو غيره مثل الشموع والعلب ، يجب حظر الولاعات والعطور وبنوك الطاقة والإعلانات المسيئة ".

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