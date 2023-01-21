الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان

الرسالة نت-القدس المحتلة

أجبرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم السبت، المواطن المقدسي حسين القنبر على هدم منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وذلك بقرار من بلدية الاحتلال.

وأوضح القنبر أن البلدية أصدرت قرار الهدم النهائي بتاريخ العاشر من شهر كانون الثاني الجاري، وأمهلته 21 يوماً لتنفيذ قرار الهدم، وإلا ستقوم طواقم البلدية بذلك وعليه دفع غرامة مالية/ أجرة الهدم، للبلدية والقوات المرافقة لها.

وأضاف القنبر أنه قام ببناء المنزل عام 2016، وفرضت عليه مخالفة بناء بقيمة 32 ألف شيكل، واستمرت المحاكم طوال السنوات الماضية في تجميد الهدم أو تأجيله، حتى صدر القرار النهائي، بعد رفض الترخيص.

وتبلغ مساحة المنزل 120 مترا مربعا، ويعيش فيه 7 أفراد.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276216

كلمات مفتاحية

القدس المحتلة سلوان

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.