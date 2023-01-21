الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان

أجبرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم السبت، المواطن المقدسي حسين القنبر على هدم منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وذلك بقرار من بلدية الاحتلال.

وأوضح القنبر أن البلدية أصدرت قرار الهدم النهائي بتاريخ العاشر من شهر كانون الثاني الجاري، وأمهلته 21 يوماً لتنفيذ قرار الهدم، وإلا ستقوم طواقم البلدية بذلك وعليه دفع غرامة مالية/ أجرة الهدم، للبلدية والقوات المرافقة لها.

وأضاف القنبر أنه قام ببناء المنزل عام 2016، وفرضت عليه مخالفة بناء بقيمة 32 ألف شيكل، واستمرت المحاكم طوال السنوات الماضية في تجميد الهدم أو تأجيله، حتى صدر القرار النهائي، بعد رفض الترخيص.

وتبلغ مساحة المنزل 120 مترا مربعا، ويعيش فيه 7 أفراد.