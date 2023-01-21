بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يتساءل محبي الرياضة عن موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي، والتي ستبث على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ومن المقرر أن تكون على ملعب آنفيلد "معقل الريدز"، فى الثانية والنصف عصر اليوم السبت، الموافق 21 يناير 2023.

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مباراة ليفربول وتشيلسي

تقام مباراة اليوم تحت شعار "من يخطف المركز التاسع"، كون ليفربول يعانى من سلسلة نتائج سلبية ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويبحث كل من ليفربول وتشيلسي عن تحقيق الفوز من أجل دفعة معنوية تقوده للمزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة.

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ويسعى ليفربول لاستعادة التوازن بعد الهزيمة القاسية في الجولة الماضية امام برايتون بثلاثية نظيفة، كما انه خسر المباراة التي سبقتها أيضا أمام برينتفورد، ويأمل يورجن كلوب مدرب الريدز الفوز اليوم أمام تشيلسي لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد تشيلسي

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة.

بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر بنفس الرصيد وإن كان البلوز لعب 19 مباراة في الدوري عكس الريدز الذي لعب 18 مباراة.

وكانت الهزيمة أمام برايتون وهي السادسة لفريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، جاءت لتبعد كتيبة كلوب بفارق عشر نقاط خلف المراكز الأربع الأولى.

ولكن المدرب الألماني قد صرح قبل أيام بأن على فريقه العودة للقواعد الأساسية من أجل التغلب على مشاكله الحالية، مؤكدا أن المستوى الذي يجب أن يظهر عليه الفريق سيكون هو التحدي الأصعب للفريق.

القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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