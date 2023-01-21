تشكيل ليفربول أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي مباشر، يستضيف ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب نظيره تشيلسي في الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.

في مباراة اليوم ضد تشيلسي ، يتطلع ليفربول إلى مواصلة الفوز ، بعد فوزه الصعب على ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

في الدوري الإنجليزي الممتاز ، يتطلع ليفربول للعودة إلى طرق الانتصارات ، بعد أن خسر في آخر مباراتين أمام برينتفورد بهدف نظيف ، وبرايتون بثلاثة أهداف دون رد.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل ليفربول المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة ، ويأتي تشيلسي خلفه ، الذي يملك نفس رصيد النقاط ، لكن الريدز يتفوقون في فارق الأهداف.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي مباشر

إليكم التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة اليوم ضد تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم:

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، إبرهيما كوناتي، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

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