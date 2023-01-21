رابط بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد ضمن الدوري الإسباني، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر فريق أتلتيكو مدريد نظيره بلد الوليد اليوم السبت، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

وذلك ضمن الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.

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مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد

مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وتشهد منافسات الدوري الإسباني العديد من المواجهات اليوم السبت أيضاً، إذ يسعى ريال سوسييداد إلى مواصلة عروضه القوية هذا الموسم، عندما يواجه رايو فاليكانو في الثالثة عصرا.

ويقدم سوسييداد نتائج مميزه هذا الموسم، وينافس على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فاليكانو المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ويلتقي إسبانيول مع ريال بيتيس في الخامسة والربع مساء، ويلعب إشبيلية مع قاديش في العاشرة مساء.

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القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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