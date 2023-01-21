تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر يناير 2023، توّقع شادي عثمان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في الأراضي الفلسطينية، صرف دفعة جديدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية نهاية شهر يناير الجاري أو في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وقال عثمان في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن الاتحاد الأوروبي حولّ مساهمته المالية في البرنامج والتي تغطي نصف القيمة تقريبا، وبانتظار أن تستكمل السلطة الفلسطينية النصف الثاني من قيمة الدفعة.

وأوضح أن الأمر يحتاج لتوفر سيولة مالية لدى السلطة، "نتوقع أن تنتهي القصة خلال أسبوعين في أقصى حد".

رابط فحص وموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، يتساءل الأفراد في قطاع غزة عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، حيث تُعتبر مصدر دخل لآلاف العائلات الفلسطينية وخاصة في القطاع.

تحديد موعد شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2023

وكانت وزارة التنمية برام الله، أعلنت في تصريحات سابقة أنها ستصرف شيكات الشؤون نهاية ديسمبر الماضي، لكنها تراجعت بسبب عدم وصول الأموال المخصصة للصرف من قبل الجهات المانحة.

في ذات السياق، قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون إن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن.

رابط فحص وموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

وأوضح أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

تحديث بيانات الحالة

وأضاف المدهون: "خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها

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