80 مليون مشاهدة.. تحقيقات ما خفي أعظم خلال عام 2022، تصدرت محركات البحث خلال الآونة الأخيرة اسم "ما خفي أعظم" وهو برنامج استقصائي يُعرض على قناة الجزيرة.

وحقق البرنامج متابعة لافتة خلال عام ٢٠٢٢، حيث وصل عدد المشاهدين إلى ٨٠ مليون مشاهدة لتحقيقات البرنامج التي تم عرضها خلال العام الماضي.

وقد اعتمدت الإحصاءات على رصد دقيق لأرقام مشاهدة تحقيقات ما خفي أعظم الخمسة ومقاطعها التي عرضت خلال العام الماضي على منصات الجزيرة المختلفة على اليوتيوب وفيسبوك وتويتر.

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برنامج ما خفي أعظم

وقال الإعلامي تامر المسحال مقدم ومعد برنامج ما خفي أعظم أن البرنامج تنقل في تحقيقاته الخمسة خلال عام ٢٠٢٢، بين النمسا حيث أماط اللثام عن خفايا قضية اتهام عشرات المسلمين بالإرهاب.

وفتح ملفين مثيرين من فلسطين الأول قضية قتل الناشط السياسي نزار بنات، بينما الثاني كان تحقيق كشف تفاصيل حصرية تعرض للمرة الأولى عن معركة سيف القدس.

وفتح البرنامج من تركيا ملفاً ساخناً حول عمل خلايا الموساد (الإسرائيلي) وتجنيده لعملاء في تركيا.

أما عن التحقيق الخامس فقد كان من اليونان حيث عرض شهادات ولقطات حصرية كشفت عن جيش من الملثمين بإدارة ضباط يونانيين تورط بارتكاب جرائم مروعة ضد اللاجئين على الحدود.

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https://t.co/Qz5nR6PN2I — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 21, 2023

وأشاد المسحال بمهنية فريق البرنامج التحريري والفني والبحثي وتخطيه لكل التحديات والصعوبات معبراً عن فخره بجمهور ما خفي أعظم.

وبإنجازات البرنامج وآخرها إصدار المحكمة العليا النمساوية قرارات بتبرئة نشطاء إسلاميين نمساويين اعتماد على وثائق حصرية مسربة عرضها ما خفي أعظم في تحقيقه ليلة الاقتحام.

وشدد المسحال على أن مسيرة ما خفي أعظم متواصلة وأن ملفات جديدة مثيرة سيفتحها البرنامج في تحقيقاته القادمة من مناطق مختلفة في العام الجديد الذي بدأه بتحقيق من الضفة الغربية المحتلة وحمل عنوان خارج الحسابات.

ويُذكر أن برنامج ما خفي أعظم قد حصل على جائزة تيلي الأمريكية عن أفضل سلسلة تحقيقات استقصائية لعام ٢٠٢١

تامر المسحال

تامر المسحال صحفي فلسطيني الجنسية من مواليد الثالث والعشرين من شهر مارس للعام 1983م، وهو من مواليد مخيم الشاطئ في مدينة غزة.

كما إنه عمل في مجال صناعة الأفلام الوثائقية، وكذلك عمل مع الهيئة الإذاعية التابعة لبريطانيا، ويعمل حاليًا ضمن كادر قناة الجزيرة.

ويُقدم برنامج ما خفي أعظم وهو واحدًا من أهم البرامج التي تقوم بطرح العديد من القضايا التي تَخص الفلسطينيين وكذلك العديد من القضايا الأخرى التي تهم المنطقة العربية.

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