حالة الطقس بدءًا من الليلة وحتى الثلاثاء المقبل

نشرت دائرة الأرصاد الجوية مساء يوم السبت 21 يناير 2023، آخر تطورات طقس فلسطين ومستجدات الحالة الجوية بدءا من الليلة وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

طقس فلسطين هذه الليلة: "يكون الجو غائم جزئي الى صاف وبارداً ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

طقس فلسطين الأحد: "يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

طقس فلسطين الإثنين: "يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

طقس فلسطين الثلاثاء: ""يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".