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تعرف على سبب وفاة الشاعر السعودي معدي الكذوب

تعرف على سبب وفاة الشاعر السعودي معدي الكذوب
تعرف على سبب وفاة الشاعر السعودي معدي الكذوب

الرسالة نت

تعرف على سبب وفاة الشاعر السعودي معدي الكذوب، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الشاعر معدي بن حمد الكذوب.

وتساءل الكثيرون عن سبب وفاة الشاعر معدي الكذوب، اليوم السبت الموافق 21 يناير 2023، حيث نعاه أصدقاءه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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سبب وفاة معدي الكذوب

وحول سبب وفاة الشاعر معدي الكذوب، تبين لاحقا أنه بسبب تعرضه لوعكة صحية ألمت به خلال الأيام القليلة الماضية حيث ادخل الى غرفة العناية المكثفة في أحد المستشفيات السعودية لتلقي العلاج.

إلا أن حالته الصحية طرأ عليها تدهور سريع وأعلن عن وفاته اليوم السبت 21 يناير 2023 .

ونشرت شبكة قحطان: "إنا لله وانا اليه راجعون نتقدم بأحر التعازي و المواساة في وفاة المغفور له بأذن الله الشاعر الكبير معدي بن حمد الكذوب سائلين المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و ان يلهم ذويه الصبر و السلوان والعزاء موصول لقبيله ال عاطف خاصه و قحطان عامه".

 

نعي أصدقاء معدي الكذوب

كتب أحد المغردين "الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ، عظم الله اجرنا جميعاً بوفاة الرجل الطيّب وراعي الشعر الجزل جداً معدي المكذوب اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون"

 

 

وكتب آخر " الله يجعل هالقصايد الي يقولها شافعه له يارب"

 

 

وقال آخر "وتخسر ساحة الشعر في المملكة العربية السعودية احد شعرائها المحسوبين الساحة الشاعر المعروف معدي المكذوب الله يغفر له ويرحمه الله يجعله من المسرورين ومن المتنعمين في قبورهم واسكنه جنات النعيم وجميع موتانا وموتى المسلمين"

 

 

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