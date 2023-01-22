جدول مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023 والقنوات الناقلة ، نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023 ، بمشاهدة مباراة النصر التي جمعت الأسطورة كريستيانو رونالدو ضد الاتفاق ، فيما يواجه الهلال وأبها ، ضمن الأسبوع 14 من دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم الأحد

كما ستكون هناك مباراة صعبة للغاية بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون.

في الدوري الإسباني، سنرى قطبي الكرة الإسبانية، حيث يلعب برشلونة مباراة ضد خيتافي، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا قويًا على أتليتيك بلباو.

جدول مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ14

الهلال - أبها 17:00 مصر، 18:00 السعودية شاهد VIP

النصر - الاتفاق 19:30 مصر، 20:30 السعودية شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

ليدز يونايتد - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي - وولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

أرسنال - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة الـ 18

فياريال - جيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1

برشلونة - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 19

سبيزيا - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية Starz Play App

يوفنتوس - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري المصري – الجولة الـ 15

الداخلية - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport