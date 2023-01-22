سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 22 يناير 2023 ، شهد سعر صرف الدولار اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء في سوريا، مطلع التعاملات الصباحية، كما شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوريا، تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار في سوريا

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق، 6475 ليرة للشراء، مقابل 6550 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 342 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 348 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 6995 ليرة للشراء، و 7081 ليرة للبيع.