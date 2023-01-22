رابط فحص وموعد المنحة القطرية 100 دولار لشهر 1 يناير 2023.. الاستعلام الحكومي، يتساءل المواطنون في قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2023.
ومن المقرر الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية شهر1 يناير 2023، في نهاية الشهر الجاري.
ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.
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تجديد المنحة القطرية 2023
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن استمرار العمل بالمنحة القطرية بقيمة 100 دولار للعائلات الفقيرة للعام الجديد 2023.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، إنه سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023 المقبل، بنفس الآلية السابقة.
وبينت أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، ولا توجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة.
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المنحة القطرية 100 دولار
ومنذ أواخر عام 2018 تقدم قطر منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، ضمن تفاهمات ترعاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي).
💰أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق المحلية مقابل الشيكل:— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 22, 2023
◾ الدولار الأمريكي: 3.40 شيكل
◾ الدينار الاردني: 4.80 شيكل
◾ اليورو الأوروبي: 3.70 شيكل
◾ الليرة التركية : 0.18 شيكل#البزنس46 #كأس_موسم_الرياض #باريس_النصر_الهلال #خليجي_25 #كاس_الخليج_العربي pic.twitter.com/XEN2PnWpuD
وتصرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
وتأتي المنحة القطرية في محاولة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة بفعل الحصار (الإسرائيلي) المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا.
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