ريال مدريد يرد رسمياً على أنباء تحركه لضم مبابي

رد نادي ريال مدريد على أنباء اتصاله بالفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الأشهر الأخيرة.

وكانت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية قد ذكرت أن "قصة مبابي مع ريال مدريد لم تنته بعد، وهناك رغبة داخل قلعة سانتياجو برنابيو في التعاقد مع اللاعب الفرنسي".



وأضافت: "ريال مدريد يحافظ على خطوط الاتصال مع ممثلي مبابي باستمرار، وبالفعل بدأ التحرك مرة أخرى بعد مونديال قطر".



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد نفت بشكل غير رسمي، إجراء أي اتصال بممثلي مبابي خلال الفترة الماضية.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اسم مبابي لا يناقش مطلقا في اجتماعات إدارة ريال مدريد، وأن مسؤولي النادي يتابعون أي أخبار تتعلق باللاعب الفرنسي وعلاقته بسان جيرمان كمتفرجين فقط.