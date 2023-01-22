"الأونروا" تعلن تعليقا جزئيا للعمل في مدارس غزة غدًا الاثنين

أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا" في قطاع غزة، عن تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة في القطاع لمدة ساعة واحدة غداً الاثنين، في خطوة احتجاجية.

وأفاد مسؤول قطاع المعلمين في الاتحاد محمود حمدان، أنه سيتم تعليق العمل غدا (أخر ساعة) في جميع مدارس الوكالة الفترتين الصباحية والمسائية.

وأوضح حمدان أنه سيتم مغادر جميع المعلمين والطلاب والعاملين والأذنة الرسميين، ويبقى أذنه البطالة في عملهم كالمعتاد.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على فصل رئيس الاتحاد بالضفة الغربية، مع الإشارة إلى أن التعليق يشمل الأقاليم الخمسة.