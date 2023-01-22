رابط بث مباشر مباراة آرسنال ومانشيستر يونايتد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، يتساءل محبي الرياضة عن موعد بث مباراة آرسنال ومانشيستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

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مباشر مباراة آرسنال ومانشيستر

حيث يستضيف ملعب الإمارات مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال جدول البطولة برصيد 47 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين، بينما يمتلك مانشستر يونايتد 39 نقطة في المركز الرابع ويمتلك مباراة مؤجلة.

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القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة آرسنال ومانشيستر، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

بيب غوارديولا:



" إذا خسر أرسنال ضد مانشستر يونايتد فهذا غير مهم، إذا استمرينا باللعب بهذا الشكل فلن نلحق بهم أبدًا، علينا أن نغير من أنفسنا."



" إذا إستمر أرسنال تهانينا لهم لكن الأمر لا يتعلق بثلاث نقاط فقط ضد اليونايتد." ❌ pic.twitter.com/GIxNQFOmTr — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) January 21, 2023

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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