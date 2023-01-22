10 قتلى بإطلاق نار قرب موقع احتفالات في ولاية كاليفورنيا

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) عن الشرطة الأميركية أن 9 أشخاص قتلوا في إطلاق نار مساء أمس السبت بولاية كاليفورنيا غربي البلاد خلال احتفالات بالسنة الصينية الجديدة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" (Los Angeles Times) عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله إن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مدينة مونتيري جنوب ولاية كاليفورنيا.

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا بتوقيت غرينتش) قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد، وحسب الصحيفة نفسها فإنه جرى نقل المصابين إلى عدة مستشفيات.

وشارك عشرات الآلاف في المهرجان الاحتفالي الذي أقيم في حديقة بمدينة مونتيري.

وأظهرت اللقطات المصورة فرض الشرطة طوقا أمنيا في مكان الحدث.

وقال مالك مطعم للمأكولات البحرية، في الشارع الذي وقع فيه إطلاق نار، إن 3 أشخاص هرعوا إلى المطعم، وطلبوا منه إغلاق الباب، وقالوا له إن هناك شخصا يحمل سلاحا في المنطقة.

ولم يعرف بعد إذا كان قد ألقي القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار.

حادث أتلانتا

واندلعت أحداث عنف في مدينة أتلانتا جنوب غربي الولايات المتحدة في أعقاب احتجاجات على مقتل شاب، تقول الشرطة إنه بادر بإطلاق النار على أفرادها الذين ردوا عليه وأردوه قتيلا.

وطالب المحتجون بالتحقيق في مقتل الشاب البالغ من العمر 26 عاما، وقد أشعلوا النيران في سيارة شرطة، وحطموا نوافذ محال تجارية في المدينة، واعتقلت الشرطة عددا من المحتجين، بينما دعا حاكم ولاية جورجيا برايان كيمب وعمدة مدينة أتلانتا أندريه ديكنز إلى التهدئة، وانتظار نتائج التحقيق في مقتل الشاب.