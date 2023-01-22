رابط بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي ضمن مباريات الدوري الإسباني، يتساءل محبي الرياضة عن موعد بث مباراة برشلونة وخيتافي ضمن مباريات الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

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مباشر مباراة برشلونة وخيتافي

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة 18 من الدوري الإسباني، من المقرر أن تكون اليوم الأحد 22 يناير 2023.

على استاد سبوتيفاي كامب نو معقل النادي الكتالوني، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

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القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة برشلونة وخيتافي، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

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