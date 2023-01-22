التشريعي بغزة يتسلم الخطة السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2023

استقبل رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المكلف يوسف أبو سلمية، وذلك بحضور النائب د.عبد الرحمن الجمل والنائب د.أحمد أبو حلبية، والأمين العام للمجلس التشريعي ثروت البيك، والأمين المساعد عبد القادر أبو النور، ومدير عام الشؤون القانونية أمجد الأغا.

وتسلمت رئاسة التشريعي في غزة الخطة السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2023.

استقبل رئيس المجلس التشريعي ب غزة بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المكلف يوسف أبو سلمية، وذلك بحضور النائب د.عبد الرحمن الجمل والنائب د. أحمد أبو حلبية، والأمين العام للمجلس التشريعي ثروت البيك، والأمين المساعد عبد القادر أبو النور، ومدير عام الشؤون القانونية أمجد الأغا.

وتسلمت رئاسة التشريعي في غزة الخطة السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2023.