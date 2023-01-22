رابط بث مباشر مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد ضمن مباريات الدوري الإسباني، يتساءل محبي الرياضة عن موعد بث مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد ضمن مباريات الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

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مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 هو يوم الأحد 22 يناير 2023، على ملعب سان ماميس معقل الفريق الباسكي.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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