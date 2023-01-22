إضافة المواليد الجدد رسمياً لبطاقة التموين 2023 والعدد المسموح.. بوابة مصر الرقمية، يبحث الكثير من الأفراد في مصر عن كيفية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين والعدد المسموح.

ويأتي ذلك بعد إتمام جميع خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين، لزيادة السلع التموينية المقدمة لهم بحيث تتناسب مع عدد أفراد الأسرة.

العدد المسموح لإضافة المواليد

ويتمكن الفرد من إضافة المواليد لبطاقة التموين بشرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وتحتوي البطاقة على 3 أفراد فقط مع توافر الشروط التالية لإضافة افراد على بطاقة التموين.

يجب أن يكون الحد الاقصى لأفراد الأسرة هو 4 أفراد فقط.

ألا يزيد معاش رب الأسرة عن 2500 جنيه.

إضافة المواليد لبطاقة التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في مصر، عن موعد إضافة المواليد رسمياً يكون خلال 21 يوماً.

ونوه المصيلحي على أن يكون الفرد مستوفيًا لشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين منها أن يزيد عمر الفرد المطلوب إضافته على البطاقة عن 4 سنوات.

وألا يزيد عدد الأفراد المُدرجين على بطاقة التموين عن 4 أفراد، وإضافة مواليد ذوي الاحتياجات الخاصة ومواليد تكافل وكرامة.

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الفئات المستفيدة

وفق ما أعلنت وزارة التموين أن الفئات المستفيدة أصحاب بطاقة التموين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

بالإضافة إلى أن مستحقو معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء، أو زوجته، أو الأسر البديلة، بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.

خطوات التسجيل

وتأتي خطوات إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية عن طريق:

أولاً الدخول إلى موقع مصر الرقمية "اضغط هنا".

ثانياً فتح حساب جديد في حالة إذا لم يكن لديك حساب على الموقع، أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب بالفعل.

ثالثاً بعد تفعيل الحساب، يختار المتقدم خدمات التموين.

رابعاً الضغط على أيقونة ضم أفراد أسرتي.

خامساً اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

سادساً كتابة اسم الابن أو الابنة والرقم القومي.

خامساً اختيار صفة القرابة سواء ابن أو ابنة.

سادساً اختيار ضم.

سابعاً الضغط على كلمة إضافة مواليد جدد لـبطاقة التموين.

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