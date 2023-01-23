وزارة التضامن الاجتماعي تعلن شروط جديدة للحصول على معاش الطفل 2023، يتساءل عدد كبير من المواطنين في مصر، عن خطوات الحصول على معاش الطفل، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك لدعم الأسرة المصرية وتوفير الرعاية للأطفال، فما هي الأوراق المطلوبة، وخطوات صرف معاش الطفل.

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الفئات المستحقة لمعاش الطفل

أعلنت وزارة التضامن عن الشروط والمواصفات المستحقة التي يجب توافرها للحصول على معاش الطفل وتتمثل بعدة نقاط.

للحصول على معاش الطفل يجب أن يقل عمره عن 18 سنة.

ويتضمن معاش الطفل منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 350 جنيها شهريا.

على أن تستمر مدة المنحة 8 أشهر بدءًا من أكتوبر حتى مايو من كل عام دراسي.

وأن تكون حالة أسرة الطفل تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة.

وعدم الحصول على دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة شهرية مقدمة من الضمان اجتماعي.

ويحصل على معاش الطفل الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

ويحصل على معاش الطفل أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

ويحصل على معاش الطفل أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم للحصول على معاش الطفل.

💰 جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل ليوم الاثنين 23 يناير 2023 على النحو التالي: -



سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.39 شيكل



سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.78 شيكل



سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.70 شيكل



سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.17 شيكل pic.twitter.com/StZwG5qcdH — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 23, 2023

الأوراق والمستندات المطلوبة

صورة من شهادة الميلاد.

خطاب تأمينات.

صورة وثيقة طلاق الوالدين.

صورة وثيقة زواج الأم.

صورة شهادة وفاة الوالدين إذا كان الطفل يتيم.

مستند السجن في حالة سجن الأم أو الأب.

البحث ميدانيا.

عمل استعلام حاسب.

وبعد ذلك يتم العرض على اللجنة المختصة للتأكد من شروط الاستحقاق، على أن يتم الرد على الطلب خلال 30 يوما من بدء التقديم.

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