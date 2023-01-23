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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: استطلاع رأي (إسرائيلي) يكشف تراجع حاد في معدل المتفائلين بمستقبل الكيان

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276324

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