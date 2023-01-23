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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
استطلاع رأي (إسرائيلي) يكشف تراجع حاد في معدل المتفائلين بمستقبل الكيان
23 يناير 2023 . الساعة: 09:37 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
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استطلاع رأي (إسرائيلي) يكشف تراجع حاد في معدل المتفائلين بمستقبل الكيان
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