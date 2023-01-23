لأول مرة.. إليك موعد ظهور المذنب الأخضر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن موعد حدث فلكي نادر، لم يحصل منذ نحو 50 ألف سنة حيث سيتمكن البشر من رؤية "المذنب الأخضر".

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد ظهور المذنب الأخضر حيث سيرى لأول مرة بعد فترة كبيرة من الزمن.

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موعد ظهور المذنب الأخضر

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن منذ 50 ألف سنة، كانت الصحراء الكبرى رطبة وخصبة، وكان العصر الحجري في إفريقيا ببدايته، واخترعت أول إبرة خياطة في العالم.

وكانت أحدث مرة يمر فيها المذنب C / 2022 E3 (ZTF) في ذلك الوقت بمكان يمكن رؤيته من الأرض.

وقالت وكالة "ناسا" إنه لن يكون من السهل مشاهدة هذا المذنب، الذي نُسي منذ فترة طويلة.

لكن بالنظر إلى أنها المشاهدة الأخيرة (والأولى لجميع سكان الأرض الحاليين)، لذلك فإن الأمر يستحق المحاولة.

وبحسب الخبراء، فإن يومي 1 أو 2 فبراير هما اليومان اللذان سيمر خلالهما المذنب بأقرب نقطة له من الأرض، لذلك فهو الوقت الأنسب لاستخدام منظار أو تلسكوب لمشاهدة المذنب.

المذنب الأخضر

واكتشف المذنب C / 2022 E3 (ZTF) من قبل اثنين من علماء الفلك في مارس 2022. وفي تلك المرحلة، كان باهتاً للغاية بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات العادية.

وبحلول نوفمبر الماضي، سطع فأصبح مرئياً بالمناظير عالية الجودة من المناطق المظلمة.

ويظهر المذنب باللون الأخضر، وبحسب “واشنطن بوست”، يُعتقد أن الكربون ثنائي الذرة موجود في رأس هذا المذنب. وفي مراحل معينة يصدر فوتونات (حزما من الضوء) بأطوال موجية تظهر باللون الأخضر.

💰 جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل ليوم الاثنين 23 يناير 2023 على النحو التالي: -



سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.39 شيكل



سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.78 شيكل



سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.70 شيكل



سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.17 شيكل pic.twitter.com/StZwG5qcdH — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 23, 2023

ويمكن رؤية النجم بسهولة باستخدام منظار، وربما حتى بالعين المجردة خلال قسم من الليل، في حال لم يكن إشعاع القمر قوياً وكانت السماء خالية من التلوث الضوئي.

يذكر أن المذنبات أجسام كبيرة مكونة من غبار وجليد، وتدور حول الشمس في مسارات بيضاوية، وتتسارع مع اقترابها من الحضيض الشمسي.

وهو أقرب ممر لجسم إلى الشمس، وتتباطأ نسبياً عندما تنحسر إلى أبعد الحدود الخارجية للنظام الشمسي.

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