حماس: العدوان على الخان الأحمر مرفوض والاحتلال سيدفع الثمن

قال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن جرائم الاحتلال بالخان الأحمر استمرار للنهج الإجرامي النازي الفاشي، وتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وحكومته المتطرفة.

وأكد حمادة على أن العدوان على الخان الأحمر مرفوض، وسيدفع الاحتلال ثمنه عاجلًا أم آجلا، محملًا الاحتلال المسئولية الكاملة عما يقوم به من عدوان عليه.

وأضاف أن الاحتلال واهم إن ظن أن الشعب الفلسطيني سيمرر هذا العدوان مرور الكرام، وشعبنا في الخان الأحمر سيستمرون في تشبثهم، ولن يسلم لسياسات الاحتلال.

وعد أن تواصل جرائم الاحتلال يتطلب وحدةً فلسطينية وموقفًا صلبًا لمواجهتها، مشيرًا إلى أن "المقاومة هي وحدها الكفيلة بردّ هذا الإجرام الصهيوني في الأراضي الفلسطينية".

وأردف: "سيواصل شعبنا مسيرة المقاومة حتى يصل إلى تحرير فلسطين"، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في حالة المواجهة والمقاومة بكل أشكالها.

احتشد عشرات المواطنين والمتضامنين، صباح اليوم الاثنين، في تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرق القدس المحتلة، ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحامه والمطالبة بتهجير أهله.

وتوافد الأهالي إلى الخان الأحمر وسط حضور مكثف للعلم الفلسطيني، لمواجهة دعوات اقتحامه من قبل أعضاء في كنيست الاحتلال ومطالبات تهجير سكانه، ومؤكدين على تشبثهم بأرضهم وتمسكهم بترابها.

وكان ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال "إيتمار بن غفير" طالب، أمس الأحد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإخلاء وهدم تجمع "الخان الأحمر".