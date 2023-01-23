ما هي الطرق الصحية لشرب القهوة؟، القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وأكثرها صحة، فهي أكبر مصدر لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي.

والذي يفوق الفواكه والخضروات معاً. نقدم إلى محبي القهوة بعض النصائح لتحويل القهوة من صحية إلى صحية جداً تعرف عليها:

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عدم تناول الكافيين مساءً

القهوة من أغنى المصادر الطبيعية للكافيين، ومنبه يعطي دفعة من الطاقة عند الشعور بالتعب، وبالتالي تناول القهوة في وقت متأخر من اليوم قد يتداخل مع النوم ويؤدي إلى الأرق.

ويختلف الأشخاص بحساسيتهم تجاه الكافيين، فهناك أشخاص لا يتأثر نومهم حتى لو تناولوا القهوة في وقت متأخر، ولكن في العموم عند الرغبة في تناول القهوة بعد الساعة 2 بعد الظهر.

ويُنصح باختيار القهوة منزوعة الكافيين، أو تناول كوب من الشاي بدلاً من ذلك، الذي يحتوي على نسبة أقل من الكافيين، مقارنة بالقهوة.





عدم إضافة السكر إلى القهوة

على الرغم من أن القهوة صحية في حد ذاتها، إلا أنها تتحول إلى شيء ضار عند إضافة كمية كبيرة من السكر إليها، ما يقضي على فوائدها الصحية العامة.

والسكر المضاف أحد أسوأ المكونات في النظام الغذائي الحديث، ويرتبط بالكثير من الأمراض الخطرة، مثل السمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

وفي حال عدم القدرة على الاستغناء عن السكر في القهوة، يُنصح باستخدام المُحليات الطبيعية مثل سكر ستيفيا.





اختيار علامة تجارية عالية الجودة

يمكن أن تختلف جودة القهوة اعتماداً على طريقة المعالجة وكيفية زراعة حبوب البن.

ويلجأ المزارعون إلى رش حبوب البن بالمبيدات الحشرية الاصطناعية والمواد الكيميائية الأخرى، التي لم تكن مخصصة للاستهلاك البشري، والتي لا تزال آثارها الصحية مثار جدل.

ويمكن أن تسبب ضرراً للصحة، لذلك، يُنصَح بشراء حبوب البن العضوية، أو التأكد من أن حبوب البن تحتوي على كميات قليلة جداً من مبيدات الآفات الاصطناعية.

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