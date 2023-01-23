طريق المنافسة والهبوط .. جدول ترتيب الدوري ومواعيد مباريات الجولة القادمة

مع اقترب انطلاق الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز، تتضح بصورة أكبر طريق المنافسة على اللقب بين خدمات رفح والشجاعية وشباب رفح، مع عدم قدرة منافسين آخرين على الاقتراب أكثر من مراكز الصدارة.

وتترقب جماهير كرة القدم نتائج الجولة القادمة التي يمكن أن تتغير فيها معالم المنافسة خاصة أن القمة الكبيرة التي ستجمع شباب رفح مع اتحاد الشجاعية السبت القادم، وهي المباراة التي سيكون خدمات رفح مستفيداً من أي نتيجة تتحقق فيها.

وفي منافسات الهبوط باتت الحسابات غير معقدة كثيراً مع استمرار فريقي خدمات النصيرات والزوايدة في المركزين الأخيرين، لكن أندية غزة الرياضي وشباب خانيونس واتحاد بيت حانون قريبين من الحسابات التي يمكن أن تتغير من جولة لأخرى قبل 6 مباريات على النهاية.

وفي دوري الدرجة الأولى لا زال الأهلي يحلق بعيداً في صدارة الترتيب مطمئناً بنسبة كبيرة على صعوده وعودته للدرجة الممتازة، فيما يضع نماء كل قوته للتركيز في الأمتار الأخيرة والاستمرار في المنافسة التاريخية والوصول المنتظر للأضواء لأول مرة، لكن بيت حانون والشاطئ يراقبون أي تعثر لنماء من أجل التقدم أكثر وزيادة فرصهم بالعودة للممتازة.

خدمات رفح .. (38) نقطة

الجولة (17) |خدمات النصيرات × خدمات رفح

الجولة (18) | خدمات رفح × شباب جباليا

الجولة (19) | إتحاد الشجاعية × خدمات رفح

الجولة (20) | خدمات رفح × غزة الرياضي

الجولة (21) | شباب رفح × خدمات رفح

الجولة (22) | خدمات رفح × إتحاد خان يونس

————

إتحاد الشجاعية (33) نقطة

الجولة (17) | |شباب رفح × إتحاد الشجاعية

الجولة (18) | غزة الرياضي × اتحاد الشجاعية

الجولة (19) | إتحاد الشجاعية × خدمات رفح

الجولة (20) | إتحاد الشجاعية × إتحاد خان يونس

الجولة (21) | إتحاد الشجاعية × هلال غزة

الجولة (22) | الصداقة × إتحاد الشجاعية

————

شباب رفح (33) نقطة

الجولة (17) | شباب رفح × إتحاد الشجاعية

الجولة (18) | شباب رفح × شباب خان يونس

الجولة (19) |غزة الرياضي × شباب رفح

الجولة (20) | اتحاد بيت حانون × شباب رفح

الجولة (21) | شباب رفح × خدمات رفح

الجولة (22) | شباب رفح × شباب الزوايدة

جدول ترتيب الدوري الممتاز

جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى