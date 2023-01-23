صبري: رفع علم الاحتلال بالأقصى لن يغير من هويته الإسلامية الأصيلة

أكد خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري على أن جرأة قطعان المستوطنين على رفع علم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى لن يعطيهم أي حق بشبر في أرض الإسراء والمعراج.

وقال صبري إن جرأة قطعان المستوطنين صباح اليوم بتدنيس الأقصى المبارك برفع العلم (الإسرائيلي) في باحاته ما كانت إلا بسبب الحماية العسكرية التي تقدم لهم.

وأضاف: "المعتدي يجبن أن يفعل هذا بدون سلاح، وهذا لن يعطيهم أي حق بأي شبر من أرض الإسراء والمعراج".

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ودنسوه بانتهاكات صارخة.

ورفع المستوطنون علم الاحتلال خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال، ورددوا أناشيدهم الاستيطانية، وأدوا ما يسمى "السجود الملحمي" الجماعي داخل باحات المسجد الأقصى.

وقال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية ناجح بكيرات إن رفع العلم الإسرائيلي وتكرار السجود الملحمي الجماعي داخل الأقصى هو حدث خطير جداً.

وأضاف أن حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو أعطت الضوء الأخضر للمقتحمين لنقل كافة الرموز التوراتية إلى داخل الأقصى والتعامل معه كهيكل قائم.

واقتحمت مجموعات كبيرة متتالية للمستوطنين باحات المسجد، بينهم طلاب يهود، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم في المنطقة الشرقية منه.

وكانت "منظمات الهيكل" أعلنت عن نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية "شهر شباط العبري"، الذي يوافق اليوم الاثنين 23 من يناير الجاري.

وتواصلت الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين.