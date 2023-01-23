الحكومة الكويتية تقدم استقالتها للقيادة السياسية

قدمت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، استقالتها إلى القيادة السياسية في البلاد وسط أزمة مع مجلس الأمة "البرلمان"، وفق إعلام محلي.

وقالت صحيفة "القبس"، إن الحكومة الكويتية التي تشكلت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي "رفعت اليوم استقالتها إلى القيادة السياسية، في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة.

وأضافت أن الاستقالة جاءت على خلفية "القوانين الشعبوية"، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وأوضحت الصحيفة، أن استقالة الحكومة تأتي بينما تمسكت بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، إثر خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.