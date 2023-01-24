سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 24يناير 2023 السوق السوداء ، شهدت أسعار ارتفاعاً ملحوظاً أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية، في مطلع التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وبلغ سعر الدولار عبر منصة صرف مقابل الليرة 38 ألف ليرة للدولار الواحد ، بحسب أسعار صرف العمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

أعلن مصرف لبنان المركزي أن سعر الصرف لسحب الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية وصل إلى ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان في تعاملات السوق السوداء ، مقابل الليرة اللبنانية اليوم ، إلى المستوى 1،643.91 ليرة لبنانية ، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0869 دولار أمريكي اليوم.