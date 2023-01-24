أسعار الخضروات والدجاج والفواكه واللحوم في الأسواق المحلية.

أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم في أسواق غزة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج والفواكه واللحوم في الأسواق المحلية.

وجاء متوسط الأسعار وفقًا لوزارة الزراعة في غزة، اليوم الأحد، على النحو الآتي:

1- طماطم 2

2- خيار1

3- بصل 1.7

4- كوسا 2

5- باذنجان 1

6- فلفل 6

7- جزر 2

8- ثوم 6

9- ملفوف أحمر 2

10- زهرة 2.5

11- قرع 3

12- ليمون1

13- ملوخية 3.5

14- فصوليا 4

15- بطاطا 2

16- بيض 14

17- دجاج 10

18- لحمة 35

19- ملفوف أبيض 3

20- سلق 1

21- سبانخ 1

22- بنجر 4

23- بامية 10