بث مباشر مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري.. يلا شوت مباراة بين الزمالك وغزل المحلة كورة لايف، يتساءل محبي الكورة عن رابط بث مباشر مباراة الزمالك وغزل المحلة ضمن الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

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مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويدخل فريق الزمالك مباراة غزل المحلة وهو يمر بظروف صعبة للغاية، حيث ابتعد الفريق عن الانتصارات في المباريات الأخيرة، وفشل في تحقيق أي انتصار خلال عام 2023.

وتعرض الزمالك لهزيمة ثقيلة في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي، بثلاثية نظيفة، وهو ما تسبب في ابتعاده عن صراع الصدارة.

وبعد الهزيمة أمام الأهلي، تراجع فريق الزمالك للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المارد الأحمر المتصدر.

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القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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