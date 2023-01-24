بث مباشر مباراة سموحة والأهرام في الدوري المصري.. يلا شوت مباراة سموحة والأهرام اليوم كورة لايف، يتساءل محبي الكورة عن رابط بث مباشر مباراة سموحة والأهرام ضمن الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة سموحة والأهرام

وتبث مباراة سموحة والأهرام ضمن الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

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القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة سموحة والأهرام، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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