بث مباشر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامتون نصف النهائي الدوري الإنجليزي، تساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة بين نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامتون، دور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مباراة الذهاب التي ستقام بين نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامتون اليوم الثلاثاء 24 يناير أما مباراة العودة ستكون الثلاثاء القادم 31 يناير.

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مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامتون

وتنطلق المباراة اليوم الساعة الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، العاشرة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الرباط، الثامنة بتوقيت غرينتش.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا"

القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامتون، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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