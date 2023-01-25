جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 والقنوات الناقلة ، نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

كما سنكون على موعد مع مباراتين ضمن الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، والتي سنبدأها بمباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد قبل أن نختم اليوم بمباراة أوساسونا ضد إشبيلية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

برشلونة - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC1 HD

أوساسونا - إشبيلية 23:00 مصر، 00:00 السعودية SSC EXTRA 1 HD

كأس الرابطة الإنجليزية

نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium