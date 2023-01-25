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سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 25 يناير 2023
سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

الرسالة نت

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 ، شهد سعر صرف الدولار اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء في سوريا ، في وقت مبكر من الصباح ، وشهدت أسعار العملات الأجنبية في سوريا تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار في سوريا اليوم 

وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق 6640 ليرة مقابل 6690 ليرة بيعت للدولار.

سعر الدولار في سوريا

وصل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الليرة السورية إلى 7202 ليرة للشراء و 7261 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية وقت الشراء 351 ليرة ، فيما كان سعر البيع 356 ليرة سورية.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

استمرت الليرة السورية في التراجع مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء ، مع انخفاض الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الصراع عام 2011 ، حيث فقدت معظم قيمتها في السوق السوداء.

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