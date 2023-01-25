الأونروا بغزة تعلن عن الآلية المتبعة للتسجيل للتشغيل المؤقت "البطالة"، يتساءل الناس في قطاع غزة عن الآلية الجديدة المتبعة للتسجيل للوظائف المؤقتة "البطالة" التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

وكانت قد نشرت وكالة الغوث الآلية المتبعة للبطالة، وسيكون موزع على جميع المحافظات كل حسب مكان سكنه في القطاع.

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أماكن التوزيع حسب المنطقة

منطقة جباليا في المعسكر بجوار عيادة الوكالة بجوار مركز الشرطة.

منطقة غرب غزة تموين الشاطئ.

منطقة شرق غزة: تموين الزيتون – المحطة – قرب المنتزه.

المنطقة الوسطى: تموين دير البلح – شارع صلاح الدين ، بجوار مدرسة سكينة الثانوية للبنات.

منطقة خانيونس: قرب مسجد بلال شارع البحر، قبل مستشفى ناصر وقبل صالة يوسف النجار الرياضية.

منطقة رفح: شارع الشرطة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل للبطالة

أوضحت الوكالة أن الأوراق المطلوبة للتسجيل للبطالة في مراكزها هي صورة عن كرت التموين، وصورة عن الهوية الشخصية.

بالإضافة إلى صورة اخر شهادة علمية، وصورة عن آخر شهادة جامعية وكشف درجات معتمدان من الجامعة نفسها أو صورة عن الإفادة .

وأشارت إلى أنه إذا كان هناك تغير بشهادة علمية أو رقم جوال أو عنوان السكن يمكنكم تحديث بياناتكم، منوهةً إلى أن الفرص هي لللاجئين فقط ومن كان طلبه مصنف ويحصل على كبونة وكالة.

حيث تقوم الأونروا بالتواصل مع الخريجين لإجراء مقابلات للتشغيل المؤقت ضمن المشاريع المُتاحة من تخصصات مختلفة.

وذلك على مدار العام وحسب الحاجة ويتم اخذ الأسماء من الطلبات المسجلة بمكاتب الأونروا المنتشرة بقطاع غزة والموضح أعلاه .

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