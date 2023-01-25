بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست، في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس كاراباو.
ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ونوتينغهام عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة و القدس والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.
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مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست
يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست على ملعب سيتي جراوند في مباراة.
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القنوات الناقلة
تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.
تردد قناة بي ان سبورت bein sport
نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:
تردد القناة: 11054 – 12604
معدل الاستقطاب : أفقي (H).
معدل الترميز : 27500.
معدل تصحيح الخطأ : 4/3.
7 درجات غرب
تردد بين سبورت على عرب سات
تردد القناة : 12379
معدل الاستقطاب : أفقي (H).
معدل الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ : 6/5.
30.5درجة شرق
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تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة
التردد: 11919
استقطاب الموجة: أفقي
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
مل تصحيح الخطأ: 4/3.
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