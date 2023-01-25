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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي

الرسالة نت

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست، في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس كاراباو.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ونوتينغهام عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة و القدس والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

 

روابط ذات صلة: جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 والقنوات الناقلة

 

مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست على ملعب سيتي جراوند في مباراة.

للمشاهدة "اضغط هنا"

 

القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

 

 

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276471

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